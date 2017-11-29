«Спасите нас»: в Казани бизнесмены пожаловались на домашние салоны красоты

В Казани бизнесмены пожаловались на недобросовестность так называемых «домашних предпринимателей». Об этом накануне сообщили в торгово-промышленной палате РТ.

Отмечается, что предприниматели обеспокоены количеством растущих мастеров маникюра, которые работают на дому.

- Не везде конкуренция является прозрачной и чистой. Поэтому главная задача госорганов — сделать так, чтобы работали на пользу предпринимателей, которые работают в рамках закона, - отметила член Общественной палаты РТ Фарида Сафина, передает «Бизнес Онлайн».

Было также отмечено, что в последнее время растет количество организаций, работающих на дому. Это не только салоны красоты, но и организации в сфере строительства, общепита и ИТ.

- Мы не пытаемся пожаловаться госорганам, мол, «спасите нас». Мы только считаем, что социально ответственный бизнес нуждается в поддержке формирования конкурентной среды, - сказал президент ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Рафик Шайхутдинов. - Такие предприниматели не платят налоги и создают антисанитарные условия для своих клиентов.