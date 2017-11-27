В Казани загорелось заброшенное здание архива кинохроники

В Казани на улице Восстания загорелось заброшенное здание, где прежде находился архив кинохроники, об этом сообщил народный корреспондент ProKazan.ru, подробности сообщили в МЧС.

Пожар начался около 18 часов, само здание находится около технополиса "Химград".

Сейчас на месте работают пожарные, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Всего ЧП ликвидирует около 100 человек.