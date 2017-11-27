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В Казани загорелось заброшенное здание архива кинохроники

В Казани загорелось заброшенное здание архива кинохроники
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Фото: ProKazan.ru; Inkazan.ru

В Казани на улице Восстания загорелось заброшенное здание, где прежде находился архив кинохроники, об этом сообщил народный корреспондент ProKazan.ru, подробности сообщили в МЧС. 

Пожар начался около 18 часов, само здание находится около технополиса "Химград".

Сейчас на месте работают пожарные, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Всего ЧП ликвидирует около 100 человек.

ProKazan.ru, 28.11.2017, 20:12
Тэги: МЧС
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Комментарии

Горожанин28 ноября 2017, 20:17
абсолютно случайно, абсолютно само, ага
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Горожанин28 ноября 2017, 20:23
кинохроника.. "Киноплёнка"..
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Горожанин28 ноября 2017, 20:36
Эта власть постоянно показывает на что сегодня способен!мухаметзянов икрам.
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