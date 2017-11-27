В Казани ищут двух подростков, сбежавших из больницы

В Казани полицейские начали искать двух подростков-воспитанников социального приюта "Гаврош", которые сбежали из поликлиники по улице Шмидта накануне днем. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Двое подростков - 14 и 16 лет - сбежали от воспитателя, вместе с которой находились в медицинском учреждении, это произошло около 11 часов, - рассказали ProKazan.ru.

После этого 52-летняя воспитательница обратилась в полицию, где были начаты поиски.

Уточняется, что один из подростков находился в приюте из-за обращения инспектора полиции, другой - из-за сложной финансовой ситуации в семье. Ранее оба подростка уже сбегали из дома.