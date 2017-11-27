В Челнах под окнами дома прохожие обнаружили тело мужчины с пробитой головой

В Набережных Челнах под окнами дома прохожие обнаружили тело 70-летнего мужчины с пробитой головой. Об этом сообщил начальник пресс-службы челнинской полиции Артур Муллин, передает «Татар-информ».

Сообщается, что тело пенсионера было обнаружено сегодня около трех часов ночи во дворе дома в 16-м комплексе.

- О произошедшем в полицию сообщила прохожая. В настоящее время полиция выясняет, при каких обстоятельствах мужчина получил травму. Если травмы носят насильственный характер, то полиция откроет уголовное дело, - говорится в сообщении.