Верховный суд РТ оставил в силе приговор парню, избившему сотрудника ГИБДД на Жилплощадке

Сегодня, 28 ноября, в Верховном суде Татарстана рассмотрели апелляционную жалобу 20-летнего водителя «Лады», который избил сотрудника ГИБДД на Жилплощадке. Защита не согласилась с жестким приговором, который ранее вынес Московский районный суд Казани - 4,5 года лишения свободы. В итоге приговор оставили без изменений. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили в Верховном суде РТ.

- Без изменений оставлено решение суда первой инстанции, - сообщили в суде.

Напомним, 20-летнего водителя «Лады», который в июне этого года напал на сотрудника ГИБДД в казанском микрорайоне Жилплощадка, приговорили к 4,5 годам лишения свободы по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Это почти максимальное наказание по статье (максимальное - 5 лет). Молодой человек будет отбывать наказание в колонии общего режима.

14 июня около 21.30 экипаж ДПС пытался остановить автомобиль ВАЗ-2114, водитель которого не реагировал на требования. Полицейским удалось остановить машину, однако молодой человек, сидевший за рулем, при задержании оказал сопротивление.

Позже в Сети появилось видео.