СМИ: торговый центр «Кольцо» попал в список самых уродливых зданий России

Казанский торговый центр «Кольцо» попал в список самых уродливых зданий России по версии издания Russia beyond.

Так, по мнению авторов рейтинга, одним из недостатков ТЦ является само кольцо, которое смонтировано над главным входом, а также непрезентабельный фасад здания, который не вписывается в общий облик центра города.

Также в рейтинг самых уродливых зданий России попали мебельный центр «Гранд» в Москве, отель Marriott в Сочи, торговый центр «Фура» в Костроме, бизнес-центр «Санкт-Петербург Плаза» в Петербурге и «Почта России» в Саранске.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что Казань заняла четвертое место среди самых активных в «черную пятницу» городов России. Лидерами рейтинга традиционно стали Москва (25%) и Санкт-Петербург (15%).