В Набережных Челнах уволили 12 учителей татарского языка

При этом им предложили работу в других школах города, однако они отказались

В Набережных Челнах в 2017 году под сокращение попали 12 учителей татарского языка, шесть из них – пенсионного возраста. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал замглавы исполкома Рамиль Халимов, передает "Портал предпринимателей".

По словам чиновника, сокращенным учителям предложили работу в других школах города, однако они отказались. Всего в Набережных Челнах на 1 сентября работали 539 учителей татарского языка, 113 из них сейчас преподают другие предметы: риторику, русский язык и литературу, а также учат детей в начальных классах. Все они владеют методикой преподавания этих предметов.

При этом в Набережных Челнах 68,9 процентов родителей школьников выбрали изучение татарского языка, классы теперь делятся на три подгруппы – на тех, кто хорошо знает язык, тех, кто недостаточно хорошо его знает, и тех, кто изучает риторику.

Напомним, продолжение 33-го заседания Госсовета РТ состоится 29 ноября, в ходе сессии депутаты вновь планируют обсудить вопрос о преподавании государственных языков в школах республики. 33-я сессия Госсовета РТ уже дважды приостанавливалась из-за отсутствия решения о "наболевшем языковом" вопросе в школах республики.

По последним данным, в учебных планах, которые разошлет Министерство образования РТ, предусматривается возможность до двух учебных часов в неделю на изучение государственного языка республики.