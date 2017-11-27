В Татарстане мужчина курил в ванной и погиб, еще двое пострадали

Один человек погиб и двое пострадали на пожаре в доме №5 на улице Шашина в Лениногорске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что пожар произошел накануне в квартире на втором этаже в ванной комнате около 11.08.

- В ванной комнате горели вещи. Площадь пожара составила 3 кв м, - сообщили в МЧС.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали женщину и мужчину в возрасте 90 и 60 лет. После этого пожарные в ванной комнате обнаружили тело 56-летнего мужчины.

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.