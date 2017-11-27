Центробанк уменьшил уставной капитал «Тимер банка» до 1 рубля‍

Уставной капитал на конец 3 квартала 2017 года составлял 3,3 млрд рублей

Уставный капитал "Тимер банка" был уменьшен до 1 рубля, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

- В связи с установлением Банком России отрицательного значения величины собственных средств [капитала] Тимер банка… уменьшить размер уставного капитала до 1 рубля, - говорится в сообщении.

Уставной капитал на конец 3 квартала 2017 года составлял 3,3 млрд рублей.

Кстати



Уставный капитал – это денежные средства или имущество, внесенные учредителями при регистрации ООО. Уставный капитал ООО определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Ранее сообщалось, что Центробанк ввел временную администрацию в казанском "Тимер Банке", реализацией дальнейших действий в банке будет заниматься Агентство по страхованию вкладов.



В середине декабря прошлого года "Тимер Банк" приостановил обслуживание банковских карт в связи с решением международных платежных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платежных карт через процессинговый центр Татфондбанка. При этом в начале февраля "Тимер Банк" возобновил обслуживание банковских карт.



Ситуация в банковской сфере РТ обострилась после того, как с 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов.