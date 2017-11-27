Казань стала лидером по рождаемости среди городов-миллионников‍

Казань стала лидером среди городов-миллионников по числу родившихся в расчете на 1 тысячу жителей, об этом рассказал замглавы исполкома Ильдар Шакиров.

За 9 месяцев 2017 года в Казани родились более 16 тысяч детей, при этом по сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на 12 процентов. По словам Шакирова, это связано с вступлением в детородный возраст малочисленного поколения 90-х годов.

Также в Казани смертность сократилась на 2,1 процентов. Кроме того, в городе отмечается положительная тенденция миграционного прироста. Если в прошлом году разница между прибывшими и выбывшими составляла 14,9 тыс. человек, то в настоящее время она уже составила 16,2 тыс. человек.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане в 2017 году рождаемость снизилась на 13,9 процентов. Всего с января по октябрь в республике родились 40 тысяч 737 детей, тогда как за соответствующий период 2016 года – 47 тысяч 337 детей.