Челнинца, который летел в Екатеринбург, связали скотчем на борту самолета

Накануне 56-летний житель Набережных Челнов, который летел из Благовещенска в Екатеринбург, устроил дебош на борту самолета, сообщает «Интерфакс-Урал».

Сообщается, что мужчина находился в нетрезвом состоянии, хулиганил. Поэтому, чтобы как-то его усмирить, бортпроводникам пришлось его связать ремнями безопасности и скотчем.

- На замечания он никак не реагировал, поэтому командир воздушного судна принял такое решение, - говорится в сообщении.

По прибытии в аэропорт «Кольцово» полицейские сняли челнинца с борта и доставили в дежурную часть, был составлен административный протокол.