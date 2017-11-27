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Челнинца, который летел в Екатеринбург, связали скотчем на борту самолета

Челнинца, который летел в Екатеринбург, связали скотчем на борту самолета
16+
Фото: pixabay.com

Накануне 56-летний житель Набережных Челнов, который летел из Благовещенска в Екатеринбург, устроил дебош на борту самолета, сообщает «Интерфакс-Урал».

Сообщается, что мужчина находился в нетрезвом состоянии, хулиганил. Поэтому, чтобы как-то его усмирить, бортпроводникам пришлось его связать ремнями безопасности и скотчем.

- На замечания он никак не реагировал, поэтому командир воздушного судна принял такое решение, - говорится в сообщении.

По прибытии в аэропорт «Кольцово» полицейские сняли челнинца с борта и доставили в дежурную часть, был составлен административный протокол.

Элина Валеева, 28.11.2017, 09:48
Тэги: Набережные Челны
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Комментарии

Горожанин28 ноября 2017, 09:55
А почему его в таком состоянии пустили на борт?
Лучший комментарий
0
11
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Горожанин28 ноября 2017, 10:02
зато новый аэропорт кольцово посмотрит, свиница е.б.а.н.а.я
1
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Горожанин28 ноября 2017, 10:02
0
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Дед28 ноября 2017, 10:06
Нужно было дать ему парашют и выкинуть за борт, что-другим неповадно было.
0
4
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Горожанин28 ноября 2017, 10:32
Скотч это вещь!
0
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Горожанин28 ноября 2017, 10:32
Скинуть надо было
0
0
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Горожанин28 ноября 2017, 11:01
В ответ на комментарий пользователя
А почему его в таком состоянии пустили на борт?
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Махнул перед взлетом, на запах синьки бортпроводники особого внимания не обращают если пакса реально не штормит, мало ли, вдруг летать боится, для успокоения стопарь пропустил. Покупать же бухло в самолете - очень дорого. Когда самолет поднялся спирт начал попадать в кровь, в нагрузку гипоксия, вот крышу и снесло капитально.
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