В казанском поселке Салмачи построят три 20-этажные «свечки»

Строительство домов начнется после всех согласований

В казанском поселке Салмачи планируют построить три 20-этажных жилых дома на пересечение улиц Габишева и Завойского. Об этом стало известно накануне в ходе публичных слушаний.

Застройщиком выступает ООО «Строительно-монтажное управление 88». По словам заместителя гендиректора компании Марата Хайдарова, строительство домов начнется после всех согласований.

- Первую высотку построят между 10-этажными домами №21 и 25 по улице Завойского, а две другие высотки возведут рядом с домом №21, - сообщил Хайдаров, передает «Бизнес Онлайн».

Отмечается, что в каждой «свечке» будет по 180 квартир. Сумма инвестиций не сообщается.

Однако жильцы поселка высказали опасения, что появятся проблемы с парковкой, а также проблемы с канализацией.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что мэр Казани Ильсур Метшин и министр транспорта РТ Ленар Сафин открыли обновленную дорогу в поселок Салмачи, расходы на расширение улицы Кул Гали составили 261 млн рублей. В рамках выполнения ремонта расширили проезжую часть с двух до четырех полос, а на примыкании с улицей Габишева — до шести полос.