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В казанском поселке Салмачи построят три 20-этажные «свечки»

В казанском поселке Салмачи построят три 20-этажные «свечки»
16+
Фото: metshin.ru
Строительство домов начнется после всех согласований

В казанском поселке Салмачи планируют построить три 20-этажных жилых дома на пересечение улиц Габишева и Завойского. Об этом стало известно накануне в ходе публичных слушаний.

Застройщиком выступает ООО «Строительно-монтажное управление 88». По словам заместителя гендиректора компании Марата Хайдарова, строительство домов начнется после всех согласований.

- Первую высотку построят между 10-этажными домами №21 и 25 по улице Завойского, а две другие высотки возведут рядом с домом №21, - сообщил Хайдаров, передает «Бизнес Онлайн».

Отмечается, что в каждой «свечке» будет по 180 квартир. Сумма инвестиций не сообщается.

Однако жильцы поселка высказали опасения, что появятся проблемы с парковкой, а также проблемы с канализацией.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что мэр Казани Ильсур Метшин и министр транспорта РТ Ленар Сафин открыли обновленную дорогу в поселок Салмачи, расходы на расширение улицы Кул Гали составили 261 млн рублей. В рамках выполнения ремонта расширили проезжую часть с двух до четырех полос, а на примыкании с улицей Габишева — до шести полос.  

Люция Кашапова, 28.11.2017, 09:27
Тэги: Строительство
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Комментарии

Горожанин28 ноября 2017, 09:52
в поселке 3штуки 20тиэтажки. мдээээ....%-8 где 3 там и 4 ,и 5, и 10 потом будет
0
8
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Горожанин28 ноября 2017, 09:56
В ту сторону и так не проехать в часы пик, после постройки будет совсем хана
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0
16
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Горожанин28 ноября 2017, 09:57
ну жильцы берегитесь. расстояние просчитаны через 2ГИС.
кто дает такие разрешение на 3 дома на участке 162 м и 58 м.Где нормы СНИП?
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Горожанин28 ноября 2017, 10:01
Малоэтажное жилье лучше
0
1
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Дед28 ноября 2017, 10:04
Название интересно написано: свечки:-D их потом что? Сожгут?
1
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Горожанин28 ноября 2017, 10:09
Залесный и Осиново уже застроили
0
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Горожанин28 ноября 2017, 10:22
В ответ на комментарий пользователя
Название интересно написано: свечки:-D их потом что? Сожгут?
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Нет, вставят))))))
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Горожанин28 ноября 2017, 10:38
Ну готовьтесь к могучим пробкам, сожалею заранее тем кто там купит, понятно что чуть дешевле будут цены... Но как сказать дешевизна всегда такая дешевая)))0
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Горожанин28 ноября 2017, 10:40
В любой продвинутой стране сначала строят дороги, а потом только дома. Но у нас построят убогие муравейники в 20 этаже без дорог и прочих человеческих благ. По истине социальное государство!!!
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Дед28 ноября 2017, 10:43
В ответ на комментарий пользователя
Нет, вставят))))))
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От гемароя:-D
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Горожанин28 ноября 2017, 10:46
В ответ на комментарий пользователя
От гемароя:-D
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Геморрой, грамотей, тебе пора бы знать.
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Горожанин28 ноября 2017, 10:52
В боровых построить надо
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