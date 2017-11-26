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Завтра в Казани будет без осадков и -3 градуса

Завтра в Казани будет без осадков и -3 градуса
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Завтра, 28 ноября, в Казани будет облачно с прояснениями, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер неустойчивый слабый. Минимальная температура воздуха ночью 4-6 гр.мороза. Максимальная температура воздуха днем 1-3 гр.мороза. На дорогах местами гололедица.

 

Люция Кашапова, 27.11.2017, 17:15
Тэги: Погода
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