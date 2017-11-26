В Казани после ремонта открыли детский центр «Заречье»

На капремонт трехэтажного здания было выделено 81 млн рублей

В Казани после капитального ремонта детский центр «Заречье» на улице Окольной получил лицензию на ведение образовательной деятельности. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин.

- Теперь 3 тыс детей имеют возможность заниматься по различным направлениям, развивать таланты, - отметил Метшин.

Отметим, что на капремонт трехэтажного здания было выделено 81 млн рублей.

- Были полностью отремонтированы все помещения здания, оборудовано 44 класса для секций и кружков, в том числе для занятий техническим творчеством, спортивный и концертный залы, - говорится в сообщении.

Напомним, детский центр «Заречье» был закрыт в декабре прошлого года по предписаниям надзорных органов.