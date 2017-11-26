Московские исследователи займутся изучением «казанского» Интернета

Исследователи из Высшей школы экономики завтра, 28 ноября, приедут в Казань и займутся исследованием истории развития Интернета в столице РТ, об этом сообщили организаторы.

Они будут исследовать функционирование сетевых площадок для общения пользователей, а также оставшиеся нереализованными альтернативные пути развития Интернета.

Желающие могут ответить на вопросы анкеты о городских медиа, составленной исследователями.

Итоги будут подведены 3 декабря в Центре современной культуры "Смена".