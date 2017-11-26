ФСБ поручили ввести идентификацию пользователей онлайн-игр по номеру телефона

Совет безопасности России поручил ФСБ ввести идентификацию пользователей онлайн-игр и соцсетей по номеру телефона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию протокола октябрьского заседания совбеза, подлинность документа подтвердил один из федеральных чиновников.

Минкомсвязи и ФСБ должны до 1 июня 2018 года разработать дополнительные меры регулирования деятельности организаторов распространения информации, то есть тех ресурсов, которые дают возможность обмениваться сообщениями. Таким образом, на онлайн-игры и соцсети будут распространяться требования, которым с 1 января будущего года должны подчиняться мессенджеры — об обязательной идентификации пользователей по номеру мобильного телефона и передаче этих данных правоохранительным органам по запросу.

Такое решение было принято из-за террористической угрозы, правительство полагает, что в чатах онлайн-игр могут обсуждаться и координироваться митинги оппозиции. В то же время руководитель игрового направления Mail.Ru Group говорит, что идентификация позволит пользователям защитить свой аккаунт.

Издание напоминает слова главы Роскомнадзора, который еще в начале прошлого года отмечал, что в Париже террористы организовывали атаки «не только посредством шифрованных мессенджеров, но и, насколько я знаю, через PlayStation 4, где невозможно определить, относятся ли призывы стрелять и убивать к событиям виртуальной игры или реальной террористической атаки».