«Наше общество тяжело больно»: Стиллавин раскритиковал скандальных близняшек из Казани

Радиоведущий высказал мнение, что "скверное поведение, которое мы не осуждаем, наносит всем нам не меньший ущерб, чем убийство или кража"

Известный российский теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин раскритиковал в своем Инстаграм казанских близняшек Аделю и Алину, которые стали известны после того, как появились на ютуб-канале "Дневник хача", где оголили нижнюю часть своего тела. Стиллавин выложил одну из фотографий сестер, где они сфотографированы не совсем одетыми и высказал свое мнение по поводу их снимков.

- Увидел сегодня вот этот снимок, сделанный сёстрами-близняшками из Казани. Девочки Аделя и Алина регулярно позируют перед камерой в ярком эротическом контексте. Но внимание моё привлекли не ноги, коих в инсте - дохрена и больше, а чёрный прямоугольник с текстом, прикрывающий юную задницу. Надпись гласит: «Греши ярче». И по этому поводу хочу сказать следующее.



Когда женщина в интернете выставляет напоказ своё тело, соревнуясь с сотнями конкуренток в умении соблазнять мужчин, раскочегаривать рукоблудов и приманивать лайки, которые затем конвертируются в деньги за рекламные посты, сетевая общественность уверенно именует это «красотой». Любые попытки назвать вещи своими именами, то есть уличить изгаляющуюся блудницу в срамоте, тут же вызывают всплеск возмущения и вал комментариев в стиле «Мы живём в 21 веке», «Показывать титьки и зад - это круто» и так далее.



Но что они скажут теперь, когда сами девочки назвали своё поведение грехом? Ведь грех - это, говоря языком словаря, «отступление от праведной жизни», то есть поступок человека, который знает, что так делать нельзя, но он это делает.



Девочки понимают, что пытаться вызывать эрекцию у безвестных зрителей в сети - это грех, но они намеренно идут на такой шаг, не боясь не только негативной реакции развращённого населения, но и жёстких мер со стороны духовенства своей республики.



Прежде нам пытались рассказать сказку о том, что красота равняется возбуждению в мужчине животного, чей мозг сосредоточился под крайней плотью. А казанские молодухи честно признались: мы - грешницы, мы знаем, что поступаем нехорошо, мы гордимся своим грехом!



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Наше общество тяжело больно: обыватель не понимает, что скверное поведение, которое мы не осуждаем, наносит всем нам не меньший ущерб, чем убийство или кража.

Мы забыли, что значит «стыд», и дорого за это заплатим.