Большинство читателей ProKazan считают, что кондуктор не должен высаживать «зайцев»

Свыше недели назад мы опубликовали материал о том, как в "красном автобусе" произошла потасовка между пассажиром-"зайцем" и водителем, которому помогала кондуктор.

Публикация в СМИ привела к общественному резонансу. После этого видео редакция портала ProKazan решила провести опрос среди наших читателей, мы спросили, правильно ли насильно высаживать пассажира-безбилетника из общественного транспорта.

Целую неделю опрос был доступен на каждой из страниц читаемых новостей.

Так, по итогам опроса выяснилось, что 32 читателя портала считают, что пассажир обязан заплатить за проезд, 58 читателей, что кондуктор или водитель не имеют право применять физическую силу к пассажиру-зайцу и 4 читателя не пользуются общественным транспортом.