В Татарстане пенсионер расстрелял припаркованный автомобиль

В Лаишевском районе в поселке Столбище 70-летний пенсионер расстрелял припаркованную "ГАЗель" из пневматического пистолета, об этом сообщили в МВД РТ.

Накануне днем по неизвестной причине мужчина открыл стрельбу, одна из пуль попала в пассажира, который сидел внутри. После этого пенсионер с топором угрожал убийством всем подряд и забаррикадировался в своем доме.

Полицейские задержали и доставили в полицию подозреваемого, оружие у него отобрали.

По предварительной информации, стрелявший был трезв, серьезных травм пассажир не получил.