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Татарстанские активисты попросили Генпрокурора РФ отменить «абонентскую плату» в детсадах

Татарстанские активисты попросили Генпрокурора РФ отменить «абонентскую плату» в детсадах
16+
Фото: из архива ProKazan.ru

Родители дошкольников из Татарстана направили жалобу генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой отменить «абонентскую плату» в детских садах, пишет «Idel.Реалии».

- Просим Вас провести проверку Кабинета Министров РТ на предмет незаконного взимания денежных средств по уходу и присмотру ребенка в образовательных дошкольных учреждениях Татарстана, - говорится в тексте документа.

Сообщается, что документ направили более 500 активистов.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Татарстана не намерены отменять «абонентскую плату» за детский сад. Правительство РТ и президент республики Рустам Минниханов дали отрицательное заключение на законопроект фракции КПРФ в Госсовете. В законопроекте предлагалось, что родителей будут освобождать от оплаты услуг детского сада, если их ребенок не посещал детсад по уважительной причине. Однако в правительстве РТ подчеркнули, что отмена платы повлечет дополнительные расходы бюджета.

Инициатором законопроекта выступил зампред фракции КПРФ Артем Прокофьев. Так, согласно его проекту, плата должна устанавливаться «из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга».

Кстати, по данным КПРФ, Татарстан — это единственный регион в Приволжском федеральном округе, где родители вынуждены платить за детский сад, даже если ребенок его не посещает из-за болезни. 

Люция Кашапова, 24.11.2017, 18:54
Тэги: Дети
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Комментарии

Горожанин24 ноября 2017, 18:52
С Татфондбанка тоже жаловались, что толку !
Надо общественный строй в корне менять путем честных выборов!
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Горожанин24 ноября 2017, 18:55
давно пора! оборзели уже! сад 3000 плюс кружок каждый отдельно оплачивать надо! зато татарский 4 дня в неделю у русскоязычных бесплатно! педагог по татарском в каждом саду есть. почему нет по русскому?
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Горожанин24 ноября 2017, 19:04
Этот Прокофьев достал уже со своими утопическими идеями... какая абонплата? на какие деньги должен содержаться садик, если в группы запишется 30 человек, а регулярно будет ходить только 10??? как это спрогнозировать? только путем дотаций... которые не предусмотрены!!! ДАВАЙТЕ ТРЕБОВАТЬ ТАМ, ГДЕ ВЛАСТИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОБЯЗАНЫ ДЕЛАТЬ, НО ПО КАКИМ-ТО ПРИЧИНАМ НЕ ДОРАБАТЫВАЮТ...
а так, можно с лозунгом выйти: "даешь 3-хдневную рабочую неделю, и 6 часовой рабочий день!!! за такие деньги я готов работать только по такому графику...
популисты
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