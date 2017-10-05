Татарстанские активисты попросили Генпрокурора РФ отменить «абонентскую плату» в детсадах

Родители дошкольников из Татарстана направили жалобу генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой отменить «абонентскую плату» в детских садах, пишет «Idel.Реалии».

- Просим Вас провести проверку Кабинета Министров РТ на предмет незаконного взимания денежных средств по уходу и присмотру ребенка в образовательных дошкольных учреждениях Татарстана, - говорится в тексте документа.

Сообщается, что документ направили более 500 активистов.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Татарстана не намерены отменять «абонентскую плату» за детский сад. Правительство РТ и президент республики Рустам Минниханов дали отрицательное заключение на законопроект фракции КПРФ в Госсовете. В законопроекте предлагалось, что родителей будут освобождать от оплаты услуг детского сада, если их ребенок не посещал детсад по уважительной причине. Однако в правительстве РТ подчеркнули, что отмена платы повлечет дополнительные расходы бюджета.

Инициатором законопроекта выступил зампред фракции КПРФ Артем Прокофьев. Так, согласно его проекту, плата должна устанавливаться «из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга».

Кстати, по данным КПРФ, Татарстан — это единственный регион в Приволжском федеральном округе, где родители вынуждены платить за детский сад, даже если ребенок его не посещает из-за болезни.