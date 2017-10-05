СМИ: в Египте в мечети произошел взрыв: число погибших увеличилось до 184 человек

Сегодня в мечети на севере Синайского полуострова в Египте прогремел взрыв, в результате которого по последним данным погибли 184 человек. Об этом сообщают местные СМИ, передают «РИА Новости».

Взрыв произошел недалеко от города Эль-Ариш. Сообщается, что террористы ворвались в мечеть во время пятничной молитвы и привели взрывное устройство в действие. А затем начали открывать огонь по выбегавшим из храма людям.

Также нападавшие расстреляли машины скорой помощи.