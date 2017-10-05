В Казани сняли с должности директора крупнейшего ПАТП

Он станет советником нового главы

В Казани уволили директора ПАТП №4 Наиля Садриева, который возглавлял предприятие с 1998 года, новым директором стал Айрат Исхаков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- Наиль Замилович – авторитет и профессионал с большой буквы, он снискал уважение не только в столице нашей республики, но и за ее пределами. Однако в жизни каждого человека наступает тот период, когда накопившийся опыт необходимо передавать молодому поколению, - заявил руководитель исполкома Денис Калинкин, вручив ему грамоту за развитие транспорта в городе.

63-летний Садриев теперь будет работать в должности советника нового руководителя ПАТП №4.

Новый директор Айрат Исхаков с 2011 года работал первым заместителем руководителя Управления делами исполкома Казани.

Кстати



ПАТП №4 перевозит 22% от общего числа пассажиров Казани, пользующихся всеми видами городского транспорта, и почти треть (30,5%) пассажиров автобусов. На предприятии работает более 800 человек, из которых более половины – водители, остальные сотрудники – кондукторы, технический и ремонтный персонал. В парке ПАТП №4 находится 264 автобуса, которые обслуживают 21 маршрут (19 городских и 2 специальных сезонных).