В Татарстане педиатра осудили за смерть 6-месячного мальчика

В Татарстане в Балтасях суд приговорил бывшего врача-педиатра местной ЦРБ, по вину которой скончался шестимесячный мальчик, об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Напомним, мальчик поступил в здание казанской ДРКБ ночью 6-го января из Балтасинской ЦРБ, а спустя несколько часов скончался.

Как стало известно позже, вечером 5 января в Балтасинскую ЦРБ обратилась одна из жительниц деревни Карадуван, так как ее 6-месячный сын плохо себя чувствовал. После осмотра ребенка дежурным педиатром, ему поставили неправильный диагноз - "Острый аппендицит", а затем было принято решение направить его в ДРКБ.

Стоит отметить, что машина "скорой помощи" отправилась в дорогу лишь через несколько часов после обращения в больницу. На то чтобы добраться до ДРКБ, у кареты "скорой помощи" ушло порядка 2-х часов.

После смерти ребенка судмедэксперты пришли к выводу, что диагноз мальчику в Балтасинской ЦРБ действительно поставили неправильный, соответственно, "тактика ведения больного была определена неверно".

- Дежурный врач-педиатр не обеспечила необходимые мероприятия для выяснения клинического состояния здоровья малолетнего пациента и постановки ему правильного диагноза. Более того, врач без учета полных анамнестических данных приняла решение о транспортировке ребенка в Детскую республиканскую клиническую больницу в г. Казани. При этом ею также не было обеспечено сопровождение пациента медицинским персоналом, способным оказать неотложную помощь в пути следования, - сообщили в надзорном ведомстве.

Врача признали виновной в совершении преступления по статье "причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей", ее приговорили к 2 годам ограничения свободы.

Ранее Приволжский суд Казани постановил выплатить матери умершего мальчика 700 тысяч рублей, сама женщина требовала 3 млн рублей.