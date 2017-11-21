В Челнах нашли новое здание театру после жалобы Путину

Театр кукол в Набережных Челнах после жалобы актера Сергея Безрукова президенту России Владимиру Путину переедет в новое здание, сообщил мэр города Наиль Магдеев.

Отмечается, что татарский драматический театр обустроится в пустующем здании развлекательного комплекса «Колизей», а освободившееся помещение займет театр кукол.

- Как только драмтеатр переселится в новое здание, кукольники переедут в освободившееся. Произойдет это не раньше 2018 года. Принято решение о выделении серьезных финансовых ресурсов, - сказал Магдеев, передает РБК.

Напомним, ранее российский актер театра и кино Сергей Безруков рассказал Путину о проблемах актеров детских театров на примере театра кукол в Набережных Челнах.

- Я тут встречался в Набережных Челнах, там кукольный театр, который находится где‑то, в каком‑то здании, на каком‑то этаже. И женщина плакала, руководительница, говорила: «А как вот мне? Молодые артисты, которые даже не хотят сюда ехать, они там закончили, они пытаются устроиться. Они сюда ехать не хотят, потому что им надо устраиваться, им нужны квартиры». Конечно, это должны разбираться власти, должны уделять внимание, чтобы дать хорошую ипотеку, - сказал тогда Безруков.