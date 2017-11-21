Под Казанью в реку Меша сбросили отходы: концентрации опасных веществ превышены в 10 раз

В Татарстане в селе Пестрецы с очистных сооружений сбросили загрязненные сточные воды в реку Меша с превышением предельно допустимой концентрации, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

- Превышение предельно допустимой концентрации в десятки раз выявлено по железу, аммонию, фосфатам, фенолу. При этом собственником очистных сооружений не были соблюдены нормативы качества окружающей среды и не приняты меры по обезвреживанию сбросов загрязняющих веществ в водный объект, чем оказывает токсикологическое и химическое воздействие, - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура потребовала от владельца очистных сооружений снизить концентрацию загрязняющих веществ в сточных водах до необходимого уровня, суд удовлетворил требования надзорного ведомства.