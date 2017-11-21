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Под Казанью в реку Меша сбросили отходы: концентрации опасных веществ превышены в 10 раз

Под Казанью в реку Меша сбросили отходы: концентрации опасных веществ превышены в 10 раз
16+
Фото: архив wikimedia.org

В Татарстане в селе Пестрецы с очистных сооружений сбросили загрязненные сточные воды в реку Меша с превышением предельно допустимой концентрации, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

- Превышение предельно допустимой концентрации в десятки раз выявлено по железу, аммонию, фосфатам, фенолу. При этом собственником очистных сооружений не были соблюдены нормативы качества окружающей среды и не приняты меры по обезвреживанию сбросов загрязняющих веществ в водный объект, чем оказывает токсикологическое и химическое воздействие, - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура потребовала от владельца очистных сооружений снизить концентрацию загрязняющих веществ в сточных водах до необходимого уровня, суд удовлетворил требования надзорного ведомства. 

Н. Вильданов, 22.11.2017, 11:34
Тэги: Экология
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Комментарии

Горожанин22 ноября 2017, 11:49
ШО, ОПЯТЬ?! >-(
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Горожанин22 ноября 2017, 11:53
К стенке -отравителей !
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Горожанин22 ноября 2017, 11:54
Твари, Меша-рыболовная мекка Татарии. Вообще должны были все предприятия, которые даже теоретически могут загрязнять реки, убрать подальше!!! Разогнать и посадить всех кто контролирует этот вопрос!
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5
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Горожанин22 ноября 2017, 11:56
А кто директор очестных
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Горожанин22 ноября 2017, 11:57
Бегу снижать
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Горожанин22 ноября 2017, 12:10
Прокуратура потребовала от владельца очистных сооружений снизить концентрацию загрязняющих веществ в сточных водах до необходимого уровня...
И ВСЕ????? Пальчиком погрозили и попросили гадить по чуть-чуть.
А потом всякую чушь пишут про то, что Н.Челны и Казань самые экологически чистые города России.
"И мы еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта.это же кошмар"
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Горожанин22 ноября 2017, 12:18
загрязняющие вещества,потом сети.Скоро рыбу, только на картинках увидим !!!!Сажать надо и пусть рыбу запускают в реку!!!
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