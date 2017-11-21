Из Казани в Иран откроют прямой авиарейс

В 2018 году из Казани планируют открыть прямое авиасообщение в один из городов Ирана. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального консула Ирана в Казани Алибеман Эгбали Зарч.

Отмечается, что в числе вероятных полетов из Казани рассматриваются три направления — это Тегеран, Мешхед и Тебрис.

- Я вижу, что у Республики Татарстан есть большой интерес к посещению города Мешхеда, я чувствую, что было бы интересно прямое сообщение именно с этим городом, поскольку он паломнический и туристический, - отметил Зарч, передает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания «АirBaltic» объявила о выполнении двух еженедельных рейсов в Казань в летнем сезоне 2018 года. Первый рейс по маршруту "Рига - Казань" состоится уже 23 апреля.

Самолеты будут летать два дня в неделю: из Риги в Казань по понедельникам и четвергам с вылетом в 23.35, а из Казани в Ригу – по вторникам и пятницам в 3.20.

Из-за высокого спроса рейсы также будут выполняться в зимний период – с 14 декабря по 25 января 2018 года.