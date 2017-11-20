Суд закрыл дело о банкротстве «Вамина»

Арбитражный суд Татарстана завершил конкурсное производство в отношении ОАО "Вамин-Татарстан", сообщается в определении суда, размещенном в картотеке.

Всего в реестр требований кредиторов было включено 12,6 миллиардов рублей, их которых 5 миллиардов обеспечены залогом. После инвентаризации у компании обнаружено имущество на 12,6 миллиардов рублей, рыночная стоимость которого достигала 15,9 миллиардов рублей. При этом удалось реализовать имущества лишь на 2,7 миллиарда рублей. В результате взыскания дебиторской задолженности получено 29 миллионов рублей.

Напомним, 97% имущества "ВАМИНа" было выкуплено принадлежащим правительству Татарстана ОА "Татагролизинг".

​Справка



В АО "Вамин Татарстан" входили 28 молокоперерабатывающих предприятий, 10 хлебоприемных предприятий, рыбное хозяйство и 26 агрофирм в 15 районах республики. В 2012 году арбитражный суд Татарстана признал банкротом АО "Вамин Татарстан".