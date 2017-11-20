В казанской колонии покончили с собой двое осужденных за убийство

В Казани в исправительной колонии строгого режима №19 покончили с собой с разницей в несколько дней двое осужденных, об этом сообщает "Интерфакс".

По словам зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Татарстана Азата Гайнутдинова, первый осужденный покончил с собой четыре дня назад, другой - вчера.

Один из осужденных незадолго до суицида ждал жену на длительное свидание, однако она не приехала. Второй погибший был "замкнутый и особо ни с кем не общался".

По словам других заключенных колонии, никакого давления со стороны администрации колонии не было.

Оба осужденных были осуждены за убийство на длительные сроки - на 12,5 и 17 лет.

УФСИН по данному факту начал проверку.