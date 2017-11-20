Эксперт о всплеске радиации на Урале: поступили как с Чернобылем

Российский эксперт по ядерной безопасности, директор компании "РЭСцентр" Михаил Рылов прокомментировал запоздалый пресс-релиз Росгидромета о превышении в воздухе радиоактивных изотопов, сравнив ситуацию с Чернобылем. Об этом сообщают "Известия".

- Это безобразие. У нас по закону экологическая информация не имеет права быть секретной. И Росгидромет просто был обязан честно опубликовать, что у нас радиоактивный фон, всё хорошо, но по одному из изотопов есть неожиданное превышение концентрации. Ниже нормы. Только эти данные говорят о 400-кратном превышении средних значений выбросов. И об этом нужно было писать. Но сознаться в этом нужно. Сейчас поступили, как когда-то поступили с той же Чернобыльской аварией. Мы же первые дни ничего не говорили, хотя на предприятии, где я работал в Питере, через сутки было обнаружено внезапное превышение концентрации всего в воздухе, — сказал Рылов.

По мнению эксперта, европейские ученые закономерно заявляли о выбросах радиоактивных частиц в конце сентября.

- В Европе обнаружили редкий изотоп в малых количествах. Откуда он взялся? Начали обращаться к свои специалистам по переносу воздуха. Те, в свою очередь, сказали, что это, скорее всего, придуло из России. Единственное, сложно было оценить ситуацию, это из-за того, что неизвестно, на какую высоту был произведен выброс, — подчеркнул Рылов.

Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что зафиксированный выброс в воздухе рутения-106 не превышает предельно допустимых концентраций. В конце сентября автоматическая система мониторинга РФ зафиксировала повышение концентрации рутения-106, причем фиксировала не только в России, но и в соседних странах - Польше, Румынии, Болгарии, Украине.

- Факт был, но концентрации, что отловились, были в сотни-тысячи раз ниже предельно допустимых концентраций. То есть, никакой опасности нет, - сообщил Яковенко, передает "Интерфакс". - По поводу источника, источник мы не ищем по одной простой причине: чего его искать, когда нет опасности.

Напомним, ранее стало известно, что обнаруженный в Бугульме высокий уровень загрязнения элементом рутением не представляет опасности для населения.