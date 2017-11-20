В 2018 году в России упростят смену пола в паспорте‍

Гражданам России, которые хотят зафиксировать в паспорте смену пола, ориентировочно с 2018 года начнут выдавать специальную медицинскую справку для предоставления в ЗАГС, пишет газета «Известия».

- Чтобы получить документ, потребуются заключения трех специалистов — психолога, психиатра и сексолога. Планируется, что новые правила вступят в силу 1 января 2018 года, — говорится в публикации.

Отмечается, что в настоящее время форма документа для ЗАГСа не регламентирована, из-за чего там могут не принять заявление, и людям в итоге приходится идти в суд.

При этом новый документ позволит упростить процесс фиксации смены пола в документах. Сообщается, что эта медсправка будет действовать один год.