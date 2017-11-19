«Сегодня грех не просто очевиден»: Патриарх Кирилл рассказал о приближении конца света

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о признаках приближения конца света. Об этом он сообщил сегодня в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя, передает «Интерфакс».

- Сегодня грех не просто очевиден (...) Сегодня грех демонстрируется самым притягательным способом — через кинематограф, через театр, — заявил Кирилл.

По его словам, «искусство, которое призвано культивировать человеческую личность, обогащать ее, подымать ее к небу, становится гирей, которая не дает человеку взлететь». Патриарх пояснил, что имеет в виду искусство, заявляющее о «некой своей особой роли, об особых правах нести народу искушение и грех, сбивать людей с толку».

Кирилл отметил, что «сегодня не то время, чтобы раскачивать лодку человеческих страстей, сегодня время сплочения всех здоровых сил».

- Это уже видно невооруженным глазом. Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов, — считает патриарх.

Он указал, что приближение конца света зависит от самих людей, и призвал всех «затормозить наше сползание в бездну окончания истории», осознав свою ответственность за Россию и весь род человеческий.