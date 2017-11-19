В Казани задержали члена ОПГ «Перваки», который угрожал парню, сняв с него штаны

В Казани задержали 21-летнего участника ОПГ "Перваки", которого подозревают в том, что он вместе с другими членами банды избил 19-летнего жителя города, а также сняли с него брюки и стали угрожать изнасилованием. Об этом сообщили в МВД Татарстана, подробности сообщает "Реальное время".

- 27 октября в отдел полиции "Горки" обратился 19-летний житель Приволжского района с заявлением, что на улице на него напали неизвестные, нанесли удары по различным частям тела, отобрали личные вещи и вымогали 40 тысяч рублей, - сообщили в МВД.

Уточнется, что у него отобрали паспорт, мобильный и банковскую карту, избили, насильно усадили в авто и на протяжении трех часов возили по дворам. В пути продолжали наносить удары и требовать 40 тысяч рублей. При чем деньги у парня требовали за выход из группировки и одними побоями вымогатели не ограничились — в какой-то момент сняли с него брюки и стали угрожать изнасилованием.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Грабеж", "Вымогательство" и "Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия".

7 ноября был задержан первый подозреваемый.

- Практически за неделю до совершения преступных деяний он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение разбоя и оскорбление представителя власти, - отметили в полиции.

Сейчас идет поиск других участников нападения.

Напомним, прошлой зимой в Казани похоронили бывшего лидера казанской ОПГ "Перваки" Альберта Батрова по кличке Бибик, который скончался из-за воспаления легких после посещения бани в Марий Эл.

Кстати



ОПГ "Перваки" в середине 90-х раскололись на две противоборствующие группировки – "Бригаду Бибика" (которой руководил Батров) и "Бригаду Феди" (ею якобы руководил Фирдинат Юсупов).



Раскол в группировке произошел после убийства одного из членов ОПГ "Перваки" Александра Гринева по кличке Гриня. У него из-за наркотиков произошел конфликт с группировкой "Хади Такташ" — Гриня взял у них партию кокаина и не расплатился, Гриню позже убили.



Батров стал появляться в Казани реже и скрывался в Санкт-Петербурге. Лидер "Хади Такташа" Радик Галиакберов (Раджа) обещал за голову Бибика $50 тыс. и даже убил его родственника для того, чтобы выманить главаря "Перваков" на похороны в Казань. Но Бибик заподозрил неладное и от поездки воздержался. Это и спасло его от покушения.