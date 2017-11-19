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В Казани со следующего года снизят число рекламных щитов на улицах

В Казани со следующего года снизят число рекламных щитов на улицах
16+
Фото: архив ProKazan

В Казани с 2018 года снизится число рекламных щитов на улица города, об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии. Последний раз изменения с щитами происходили в 2012 году, тогда количество щитов сократили с 2700 до 1340.

Со следующего года количество рекламных конструкций уменьшится почти в 2 раза — до 600 единиц, среди них 150 будут с цифровой поверхностью. Также договоры с бизнесменами будут заключать уже не на 5 лет, а на 10. Условия оплаты тоже изменились — если раньше взималась вся сумма сразу и потом вносились ежемесячные платежи по тарифу, то теперь будут оплачиваться первый и последний годы аренды, а оставшаяся сумма — ежеквартально равными долями.

- Это позволит снизить финансовые риски для участников торгов, поможет участникам рынка осуществлять долгосрочные инвестиции в установку высокотехнологичных конструкций, в первую очередь с электронно-цифровой поверхностью, — сказал начальник Управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов.

Рекламу будут убирать не только из исторического центра города. Щиты исчезнут с улиц Декабристов, Назарбаева, Татарстан, Клары Цеткин, Яруллина, Бондаренко, пл. Вахитова — всего 28 конструкций. Будет сокращено количество рекламы на улицах Салимжанова, Парина, Оренбургском тракте, Чистопольской, Вишневского.

Ильсур Метшин также дал поручение уведомить всех участников торгов об особых условиях размещения конструкций на время проведения в Казани Чемпионата мира по футболу-2018.

- Наши коллеги должны быть готовы к тому, что по положению о проведении чемпионата мира у оргкомитета есть право в зоне hospitality размещать свои конструкции. Изначально победители торгов должны будут знать, что на определенный период конструкции могут быть задействованы в интересах оргкомитета, - отметил мэр.

Н. Вильданов, 20.11.2017, 13:49
Тэги: Деньги
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Комментарии

Ол20 ноября 2017, 14:16
Реклама двигатель торговли.
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Горожанин20 ноября 2017, 14:21
наконец-то упростят участие в рекламных аукционах. Это отлично!
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Дед20 ноября 2017, 14:22
В ответ на комментарий пользователя
Реклама двигатель торговли.
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А торговля двигатель обмана.
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Горожанин20 ноября 2017, 14:46
В ответ на комментарий пользователя
А торговля двигатель обмана.
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покупателям тогда очень удобно обманываться, не находите ?
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Горожанин20 ноября 2017, 15:01
Давайте вообще всё запретите. И так магазины стоят уже с пустыми витринами, хз че там внутри, никто и не заходит, кроме как в продуктовые.
У нас половина арендаторов за год разорилась и закрылась, после того как запретили в витрины что-либо ставить.
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