В Казани Игорь Крутой проведет аналог «Детской Новой Волны»‍

В Казани пройдет аналог "Детской Новой Волны", фестиваль соберет детей с ограниченными возможностями здоровья, которые смогут показать свои таланты, а также других детей. Об этом рассказал сегодня первый замглавы исполкома города Дамир Фаттахов.

30 ноября в Казани пройдет гала-концерт фестиваля, на котором выступят воспитанники академий Игоря Крутого из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. Кроме того, на сцену выдут дети, ставшие победителями детской "Новой волы" и "Детского Евровидения", дети из Казани, а также артисты отечественной эстрады - композитор Игорь Крутой, певица Дина Гарипова. Ведущим концерта станет актер Александр Олешко.

По словам Фаттахова, полный список знаменитостей, которые примут участие в мероприятии и станут посланниками "Доброй волны" будет озвучен позже.

Съемки шоу пройдут в Казани в концертном зале "Академия" в Деревне Универсиады, в новогодние праздники телевизионную версию концерта покажут в эфире телеканала НТВ.

Кстати



Детская Новая волна — ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. Аналог «взрослой» Новой волны с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети до 12 лет.