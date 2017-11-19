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Мэрия vs вандалы: почему лифты в переходах Казани так и не заработали

Мэрия vs вандалы: почему лифты в переходах Казани так и не заработали
16+
Фото: Виктория Абдуллина
ProKazan.ru узнал, что и кто ломает подъемные платформы в надземных переходах, и снова отправился на проверку "работающих" лифтов

Недавно ProKazan.ru проверил состояние казанских надземных переходов. Мы обошли 13 переходов в трех районах города и нигде не смогли найти работающих с обеих сторон лифтов. По нашей просьбе мэрия Казани прокомментировала данную ситуацию.

По данным исполкома, в подземных и надземных пешеходных переходах Казани расположены 50 подъемных платформ. Только 40 из них находятся в муниципальной собственности. Остальные 10 платформ не приняты на баланс города.

В пресс-службе мэрии отметили, что подъемники имеют ряд особенностей и алгоритм их работы отличается от обычных лифтов, к которым привыкли жители. Так, для вызова кабины и ее движения необходимо непрерывно держать кнопку. Также нельзя задевать напольную планку, иначе лифт остановится. Кабина при подъеме/спуске движется медленнее, чем лифты в жилых домах.

«Эти правила обусловлены техникой безопасности. К сожалению, жители не всегда обращают внимание на инструкцию, и считают, что подъемник находится в неисправном состоянии. Это приводит к негативному отношению и, как следствие, росту вандальных действий», — говорится в письме мэрии.

Почему все-таки многие лифты не работают?

В исполкоме рассказали, что оборудование иностранного производства плохо переносит сильные заморозки: при перепадах температур зачастую происходит заклинивание платформы в шахте. Также среди причин, объясняющих нерабочее состояние лифтов, были названы строительные дефекты или дефекты производителя.

Поломки в подъемных механизмах устраняются по мере приобретения и поставки запчастей. Однако с заменой оборудования возникают трудности, так как запчасти являются импортными. Во-первых, это увеличивает срок их поставки. Во-вторых, существующие тарифы на запчасти не позволяют оперативно устранять поломки после «вандальных действий».

Мэрия Казани также прокомментировала состояние каждого лифта в проверенных нами переходах. 

Так, подъемные платформы в переходе у кругового перекрестка на Горьковском шоссе были недавно приняты на баланс. И сейчас ведется работа по заключению договора на поставку электроснабжения.

В следующем переходе у остановки Можайского на Горьковском шоссе лифт работает только с одной стороны. По словам мэрии, вторая платформа не работает по причине «вандальных действий».

В переходе у остановки «Риф Эль» на Арбузова лифты не работают из-за перебоев с электричеством. На остановке «Тектоник» в переходе вход в лифт вообще заколочен досками. Это связано с тем, что подъемная платформа в этом переходе не передана на баланс города.

У торгового центра «Мега» лифты в надземном переходе не работают  из-за перебоев с электроснабжением и действий вандалов.

На перекрестке Амирхана-Чистопольская лифты не работают сразу в двух переходах. В исполкоме утверждают, что из-за доступного расположения электрощита хулиганы выключают автоматы на питающем кабеле. То есть лифты остаются без электроснабжения.

В переходе на остановке Лаврентьева одна подъемная платформа не работает также из-за действий вандалов.

А вот в переходах на остановках Четаева, Агропромышленный парк и Глушко все лифты, по словам мэрии, работают.

Мы еще раз отправились в эти надземные переходы, так как в прошлый раз нам нигде не удалось найти сразу два работающих лифта. Результаты проверки - на видео. Спойлер: чуда не произошло. Неужели вандалы добрались и до этих лифтов?

Виктория Абдуллина, 20.11.2017, 17:41
Тэги: Дороги, Строительство
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Комментарии

Горожанин20 ноября 2017, 17:52
[***]
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Горожанин20 ноября 2017, 17:59
В этих лифтах нет датчиков ГЛОНАС и трудно предугадать, где они окажутся в следующий момент. Так же в них не нет датчиков загрязненности, влажности и температуры. Так же в них нет оптических датчиков вскрытия кабины. Так что по ГОСТу они непригодны.
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