Заммэра Нижнекамска попросила СМИ не чернить всех подряд в полиции после суицида парня

Заместитель мэра Нижнекамска Эльвира Долотказина попросила СМИ не чернить всех подряд в полиции после суицида 22-летнего Ильназа Пиркина. Об этом она заявила сегодня в ходе делового понедельника.

По ее словам, окончательные выводы в этой истории делать рано, поскольку идет следствие.

- Безусловно, часть сотрудников будет наказан. Об этом заявил и министр МВД Артем Хохорин. Случай, который произошел в Нижнекамске, неприятный для всех нас. Хотелось бы обратиться к СМИ не чернить всех подряд. Это человеческий фактор. В каждой сфере работают хорошие преданные своему делу люди. Я призываю писать о таких побольше, - сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнекамске был освобожден от должности глава УВД Роберт Хуснутдинов, такое решение было принято после сообщений о пытке "слоником" и суицида Ильназа Пиркина, подозреваемого в краже. В полиции города было обнаружено большое количество нарушений, были уволены четверо полицейских за отсутствие документального оформления задержания и отсутствии необходимости в длительном нахождении задержанного в помещении полиции.

Замглавы следственного управления УВД был переведен на нижестоящую должность. Еще 10 полицейских были привлечены к различным дисциплинарным взысканиям.

22-летний Ильназ Пиркин покончил с собой 19 октября. Перед этим он оставил видеопослание, в котором он обвинил полицейских в побоях и пытке "слоником" (на человека надевают противогаз и перекрывают воздух).

Расследование продолжается.