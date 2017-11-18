В Татарстане из-за загоревшегося матраса погиб мужчина

В Чистопольском районе в селе Большой Толкиш в будке загорелся матрас, в результате погиб 66-летний мужчина. Об этом сообщили в МЧС.

Пожар начался накануне утром, предварительно, из-за неосторожности при курении. Прибывшие пожарные потушили огонь, в сгоревшей будке был найден мертвым мужчина.

Ведется расследование.