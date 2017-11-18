В Татарстане сегодня ожидается мокрый снег

Сегодня, 19 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в ряде районов прогнозируются осадки в виде мокрого снега.

Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха будет колебаться в интервале от -5 до +3 градусов, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от -2 до +1°С.