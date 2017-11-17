В Марий Эл рассказали о мошенниках, собирающих деньги для доставленной в Казань девочки

Власти Марий Эл предупредили о появлении мошеннических сайтов, где собирают деньги якобы для пострадавшей в крупном ДТП 14-летней девочки, которую накануне доставили в Казань.

- Мошенники решили воспользоваться ситуацией, связанной с состоянием 14-летней девочки. Создали несколько сайтов и начали сбор денег. Девочка ни в чем не нуждается, это обман. Мама девочки утверждает, что ни в чем не нуждается. Республика тоже держит это на контроле и будет оказывать всяческую поддержку, - рассказали в пресс-службе главы Марий Эл, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что девочка нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, ее доставят в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Напомним, ДТП произошло 16 ноября на 64 км автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск". По данным МВД по Марий Эл, столкнулись пассажирский микроавтобус "Мерседес" и лесовоз "КАМАЗ", в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса.

- Есть еще одна особенность, которая привела к такой тяжести последствий, (она) связана с тем, что в транспортное средство были внесены определенные конструктивные изменения, увеличено количество мест… Мы видим, что в ходе трагедии собрались все кресла…, те, которые остались на месте, позволили спасти несколько жизней, — сказал глава Федеральной службы по надзору в сфере транспорта РФ Виктор Басаргин.