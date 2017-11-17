В Зеленодольске сгорел дом, в котором жила молодая семейная пара

Накануне в Зеленодольске сгорел частный дом, в котором жила молодая семейная пара. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

- Сообщение о пожаре поступило в 22.18. Загорелся частный дом по улице Шарифа Камала, который находится рядом с мечетью, - сказали в МЧС.

На место выехали пожарные. Огонь был потушен в 22.50. Отмечается, в этом доме жила молодая семейная пара. Во время пожара они не пострадали.

- Площадь пожара составила 15 кв метров, - добавили в МЧС.