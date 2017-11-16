Певец Дима Билан снял альтернативный клип на песню «Татарин» челнинки

Певец Дима Билан снял альтернативный клип на песню «Татарин» дуэта «Аигел», которую певица из Набережных Челнов Айгель Гайсина исполнила в шоу «Вечерний Ургант». Видео Билан опубликовал в своем Instagram.

- 400 км в дороге, ну как тут без артхаусного гастрольного психоделика, - написал он, поставив хэштег #Аигел.

В клипе популярный певец использовал нарезку кадров, которые он снял по время гастролей в Ростове-на-Дону. Так, в ролик попали бездомная кошка, целующаяся пара на остановке, рабочий.

- Мы узнали, что Дима Билан снял альтернативный клип на наш хит «Татарин». Сами не ожидали такой коллаборации, - написал в соцсетях дуэт «Аигел».

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Ноя 14 2017 в 5:30 PST

Напомним, недавно дуэт «Аигел» выпустил новую песню под названием «Таня» про свидания в тюрьме. Кстати, издание The Village назвало творчество группы «Аигел» «литературным рэпом про тюрьму и волю». Два года назад жениха Айгель Гайсиной посадили на три года в тюрьму за покушение на убийство. Приговор обжаловать не удалось.