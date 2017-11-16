Стали известные еще 4 случая пыток в полиции Нижнекамска: СКР проверит информацию

Стали известны еще четыре случая пыток в полиции Нижнекамска после суицида 22-летнего Ильназа Пиркина, который вызвал широкий общественный резонанс. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

- Правозащитники обратились к председателю СКР по РТ Павлу Николаеву проверить информацию о новых фактах пыток в полиции Нижнекамска. В случае подтверждения данных, они просят СКР принять соответствующие меры, - говорится в сообщении.

Первый случай

По словам нижнекамца Александра Шабалина, все произошло в ноябре 2015 года. В одном из кабинетов здания УМВД по Нижнекамскому району оперативники требовали, чтобы Шабалин признался в совершении кражи. При этом они затыкали ему рот чьими-то грязными штанами, заламывали шею и наносили удары.

- Позже полицейские, завладев ключами от дома потерпевшего, вместе с сотрудниками ОБНОН провели обыск в квартире Шабалина и сразу нашли сверток с веществом растительного происхождения. Как отмечает Шабалин, от действий оперативных работников он стал инвалидом 1 группы, потерял зрение, - сообщает «Зона права».

По данному факту было возбуждено уголовное дело (ст.286 УК РФ), которое было прекращено в июне этого года. На Шабалина также было возбуждено уголовное дело (306, 307 УК РФ), по которым он был оправдан. В настоящее время он отбывает наказание в ФКУ ИК-19 УФСИН РФ по РТ.

«На голову надели черный пакет, а половую тряпку использовали как кляп»

Второй случай произошел в ноябре 2016 года. Сотрудники УМВД по Нижнекамскому району пытались выбить признательные показания у Ильдара Камалеева. С этой целью они избили его руками и ногами, на голову надели черный полиэтиленовый пакет, чтобы он не мог дышать. А половую тряпку использовали как кляп.

Пытка «слоником»

Похожий случай произошел в октябре прошлого года. По словам потерпевшего Ильназа Юнусова, оперативники надели на него наручники, пытались затолкать в рот тряпку, а затем заклеили рот скотчем и применили пытку «слоником». Кроме того, полицейские угрожали засунуть карандаш с надетым на него презервативом в задний проход.

Еще один случай произошел в октябре 2017 года. По словам задержанного Виталия Зачетова, оперативники также применили к нему физическую силу.