Суд завершил банкротство авиакомпании «Татарстан»

Накануне Арбитражный суд РТ завершил конкурсное производство в отношении авиакомпании «Татарстан», которая была признана банкротом еще в 2014 году, передает «Интерфакс».

Как сообщил конкурсный управляющий Евгений Грабалин, сумма задолженности по реестру превысила 3,54 млн рублей.

- После инвентаризации имущества конкурсная масса должника составила 811,1 млн рублей. Рыночная стоимость имущества оценена в 47,98 млн рублей, а от реализации конкурсной массы получено 59,5 млн рублей, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что авиакомпания «Татарстан» продала свой последний самолет Ту-154М по цене автомобиля - за 2,8 млн рублей. Кстати, новый Ту-154 в 2001 стоил $7-8 млн, в 2013 году самолет продавался за 5 млн рублей.

17 ноября 2013 года в Казани разбился пассажирский самолет авиакомпании «Татарстан». В авиакатастрофе погибли 50 человек. Проведенная проверка выявила множество нарушений, в результате чего авиакомпания лишилась сертификата, а позже была признана банкротом.