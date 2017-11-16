СМИ: правительство РФ обяжет интернет-магазины принимать оплату картами

Интернет-магазины в России станут принимать к оплате банковские карты в обязательном порядке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы Минэкономразвития и фонда «Сколково».

Сообщается, что законодательно норма должна быть прописана в 2019 году. Но если депутаты внесут поправки, то новый порядок может начать действовать уже в 2018 году.

- При принятии законопроекта будет рассмотрен вопрос об установлении верхних пределов комиссии. Сейчас тарифы на эти услуги у всех банков разные. У некоторых кредитных организаций они достигают 5% от суммы покупки, - говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас банковские карты должны принимать все торговые точки, оборот которых превышает 40 млн рублей.