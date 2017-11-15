В Казани прокуратура предупредила владельца первого криптомата по обмену биткоинов

Криптоматы были установлены в магазинах Ново-Савиновского и Приволжского районов

Прокуратура Казани вынесла предупреждение 34-летнему владельцу первых криптоматов по обмену биткоинов, об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства. Криптоматы были установлены в магазинах Ново-Савиновского и Приволжского районов.

В ходе проверки появившейся в СМИ информации о криптоматах выяснилось, что их казанским владельцем оказался местный бизнесмен, сами же терминалы были установлены фирмой из Уфы - их передали по договору аренды. А в кассовых чеках, выдаваемых криптоматами, была указана другая фирма, которая на налоговом учете не значится.

- Предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену "виртуальных валют" на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) рассматривается как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, - отметили в прокуратуре.

Бизнесмену объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства России, также информацию о криптоматах переслали в налоговую службу, чтобы проверить их на предмет возможного нарушения кассовой дисциплины и иных нарушений налогового законодательства.

Напомним, криптоматы появились в Казани в начале ноября, цена на него составляла 59 тыс рублей.

Отметим, что в июле президент России Владимир Путин заявил, что у Кремля "настороженное отношение к криптовалютам, поскольку в настоящее время почти ничего не отрегулировано в этой сфере". По его словам, колебания на рынке могут привести к серьезным потерям для людей.