Сегодня в Казани ожидается +1 градус

Сегодня, 17 ноября, в Казани ожидается облачная погода, днем местами небольшой снег. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем от -1 до +1 гр. На дорогах местами образование гололедицы.