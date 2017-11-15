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В Казани на модернизацию авиационного завода планируют потратить 40 млрд рублей

В Казани на модернизацию авиационного завода планируют потратить 40 млрд рублей
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Фото: www.aex.ru

На модернизацию Казанского авиационного завода намерены потратить 40 млрд рублей. Все работы планируют завершить к 2020 году. Об этом сообщил президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

По его словам, Казанский авиазавод станет тем заводом, который будет делать сложные в технологическом смысле самолеты Ту-160.

- Через 2,5 года завод будет представлять совершенно новый индустриальный ландшафт. Он станет заводом, который будет делать самые сложные в технологическом смысле самолеты Ту-160 и будет готов перейти на производство самолетов ПАК ДА после 2025−2027 года. Это и является целью перевооружения, - сказал он.

При этом, как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, появятся новые рабочие места.

- Появятся новые рабочие места. Здесь высокотехнологичное производство, и это большая перспектива для нашей молодежи. Это крупный федеральный проект, и серьезные инвестиции реализованы, - отметил глава республики.

Напомним, ранее сообщалось, что на Казанском авиазаводе начинаются наземные и летные испытания стратегического ракетоносца Ту-160М2

Люция Кашапова, 16.11.2017, 15:16
Тэги: Деньги
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Комментарии

Лошоккорешок16 ноября 2017, 15:23
Эту брехню про грядущее возрождение КАПО уже лет 10 слушаю, все возрождают и возрождают, а воз и ныне там.
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