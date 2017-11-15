В Казани под домашний арест отправили сына экс-министра транспорта Татарстана

Советский районный суд Казани отправил под домашний арест сына экс-министра транспорта Татарстана Владимира Швецова — 27-летнего Владимира Швецова-младшего. Суд постановил отправить его под домашний арест до 9 января.

Сам же Швецов на суде заявил, что не собирается скрываться от следствия.

- От следствия скрываться не собираюсь и обязуюсь являться по первому требованию, - сказал он.

Напомним, Швецов-младший был задержан во вторник по подозрению в мошенничество в особо крупном размере. Как установило следствие, в результате незаконных действий из-под обременения было выведено залоговое имущество ЗАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» по кредиту, выданному «АК БАРС» Банком. ЗАО «ПАК» руководил Швецов-младший. За вывод Швецов потребовал 60 млн рублей.