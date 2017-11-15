Дольщики долгостроя на Достоевского обратились за помощью к телеведущей Елене Летучей

Дольщики долгостроя на улице Достоевского, 57 написали письмо телеведущей Елене Летучей с просьбой приехать в Казань и снять репортаж о своем доме, который уже строится 15 лет (застройщик — фирма «Свей»).

- Бесконечные переписки с чиновниками не дают должного результата. Дом в высокой степени готовности 78%, люди устали ждать, многие живут на съемных квартирах, кто-то за это время вообще умер, не дождавшись своего жилья, а дети которые родились пошли в школу, - говорится в письме.

Напомним, ранее стало известно, что экс-ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая стала ведущей новой программы на Первом канале «Летучий отряд». Суть программы состоит в том, что Летучая вместе с командой приходит с проверкой в различные госучреждения. Так, в первом выпуске программы телеведущая рассказала об ужасных условиях жизни семьи из Волгоградской области.