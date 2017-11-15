Роспотребнадзор РТ оштрафовал школы республики на 1,2 млн рублей

В результате проверки было составлено 277 административных протоколов

С начала учебного года Роспотребнадзор РТ наложил на детские сады, школы и организации среднего профессионального образования Татарстана более 1,2 млн рублей штрафов за нарушение организации питания и поставках продуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты ведомства проверили 251 образовательную организацию республики: 141 детский сад, 104 школы и 6 организаций среднего профессионального образования.

- Чаще всего выявлялись нарушения в организации питания — с признаками порчи, истекшим сроком хранения, - говорится в сообщении.

В результате проверки было составлено 277 административных протоколов.