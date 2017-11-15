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Роспотребнадзор РТ оштрафовал школы республики на 1,2 млн рублей

Роспотребнадзор РТ оштрафовал школы республики на 1,2 млн рублей
16+
Фото: pixabay.com
В результате проверки было составлено 277 административных протоколов

С начала учебного года Роспотребнадзор РТ наложил на детские сады, школы и организации среднего профессионального образования Татарстана более 1,2 млн рублей штрафов за нарушение организации питания и поставках продуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты ведомства проверили 251 образовательную организацию республики: 141 детский сад, 104 школы и 6 организаций среднего профессионального образования.

- Чаще всего выявлялись нарушения в организации питания — с признаками порчи, истекшим сроком хранения, - говорится в сообщении.

В результате проверки было составлено 277 административных протоколов. 

Люция Кашапова, 16.11.2017, 08:15
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин16 ноября 2017, 08:34
Проказа, найми корректора, бестолочь.
Не "поставках", а "поставок продуктов".
Лучший комментарий
0
13
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Горожанин16 ноября 2017, 08:57
Заходя сюда, думал, что штрафы из-за татарского
0
9
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Горожанин16 ноября 2017, 09:20
Надо родителям посмотреть из чего хотовят детям
0
0
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